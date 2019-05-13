الرقابة على الأغذية ترصد العديد من المخالفات في عدد من السلخانات داخل غريان

الرقابة على الأغذية ترصد العديد من المخالفات في عدد من السلخانات داخل غريان

أخبار ليبيا 24 – خاص

شن مفتشوا مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية الجبل الغربي اليوم الأحد بجولة تفتيشية على عدد من السلخانات داخل مدينة غريان .

وسجل المفتشون العديد من الملاحظات أهمها عدم وجود شهائد صحية للعاملين الليبيين وبعض العمال الأجانب، إضافة إلى نظافة العامة رديئة في السلخانات .

ولوحظ خلال الجولة عدم ارتداء الزى الخاص لبعض العاملين، وعدم فصل الفواكه المجمدة على اللحوم المجمدة داخل المبردات.

وفي ختام الجولة قام المفتشون بمراسله جهاز الحرس -البلدي غريان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .