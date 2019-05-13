مغازلة للجماعات الإرهابية .. الرئاسي يكلف “الضراط” مديرا لمكتب دعم السياسات العامة

أخبار ليبيا 24 – خاص

كلف المجلس الرئاسي المعترف به دوليًا عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة، والمنقطع عن حضور جلساته، “محمد إبراهيم علي الضراط”، بمهام مدير عام مكتب دعم السياسات العامة لرئيس المجلس الرئاسي.

وبحسب القرار الصادر أمس السبت، والحامل للرقم “611”، لسنة 2019م، ستقوم الجهات المعنية بتنفيذه من تاريخ صدوره.

يشار إلى أن هذا القرار قرار جاء مغازلة للجماعات الإرهابية فالمتابع للشأن الليبي الداخلي يعرف من هو “الضراط” .

وشغل الضراط رئيس اللجنة الإعلامية إبان ثورة فبراير بمدينة مصراتة وتولى رئيس مكتب حزب الوطن في مصراته (حزب عبد الحكيم بالحاج) الذي يمثل الجماعة الليبية المقاتلة .

ويرتبط الضراط بمصاهرة مع المدعو “أبو الليث الليبي” المقتول بغارة أمريكية في وزير ستان .

ويُعرف “الضراط” بتشدده وعلاقاته المتينة بمجلس شورى بنغازي وشورى درنة .

عمليا يعتبر محمد الضراط من يقود مجلس أعيان مصراتة وليس إبراهيم بن غشير إلا وجهه وبيدق ، وكلف مؤخرا بنائب لبن غشير، أما علاقته بفتحي “باشاغا” وزير الداخلية المعترف بها دوليًا فقد شهدت فتور بعد انخراط “باشاغا” بالحوار بعد قسورة وأثناء فجر ليبيا عرف محمد الضراط بمعارضته الشديدة للحوار .