خلال اجتماعه بمدراء المصارف التجارية .. الكبير يطالب بتشكيل فرق عمل لمواجهة الأزمة الراهنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، اليوم الأحد، بالمدراء العامين للمصارف التجارية بإدارة الرقابة على المصارف والنقد، في إطار متابعة مصرف ليبيا المركزي لأوضاع المصارف وخدماتها التي تقدمها للمواطنين.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي – على صفحته الرسمية على فيسبوك – أنه خلال اللقاء، تم استعراض الصعوبات التي تواجه المصارف في تقديم خدماتها للمواطنين الذين اضطرتهم الحرب للنزوح عن مناطقهم، بالإضافة إلى إيجاد حلول عاجلة لمواجهة هذه الإشكالية وفتح نوافذ خاصة لتوفير السيولة النقدية.

وبيًّن أنه تمت أيضًا مناقشة الإشكالات التقنية التي تتعرض لها المنظومة المصرفية وسبل حلها بشكل عاجل.

وأضاف البيان، أن محافظ مصرف ليبيا أكد على مدراء المصارف التجارية بضرورة بذل العناية اللازمة وتشكيل فرق عمل لمواجهة ظروف الأزمة، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق فيما بين المصارف لتسهيل إجراءات المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وتذليل الصعوبات التي تواجه المقاصة بين المصارف.