جندوه مقابل 5000 دينار…القوات المسلحة تأسر أحد مقاتلي الكتيبة 301

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قال مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش إن القوات المسلحة تمكنت من أسر أحد مقاتلي الكتيبة 301 التابعة لرئاسة أركان الوفاق.

وأضاف الخرطوش أن الأسير يدعى مروان محمد بوقرين مواليد 2000 من سكان مدينة مصراتة وهو من مجموعة طاهر باله تم ضبطه أمس السبت بالقرب من مفترق الرمل.

وأكد مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة أن هذا الأسير كشف أنه تلقى 5000 دينار ليبي مقابل التواجد والقتال في المعارك ضد القوات المسلحة.

وأشار الخرطوش إلى أن المعلومات التي ذكرها هذا الأسير ستفاجيء الجميع، لافتا إلى أنه سيتم بثها في وقت قريب عبر شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة.