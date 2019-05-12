الليثي يستعد لإقامة مسابقة حمودة الوزري لقدامي لاعبي الأندية

أخبار ليبيا 24 – خاص

تستعد منطقة سوق اللحوم في الليثي، لإقامة مسابقة لكرة القدم للاعبين القدامى تحمل اسم المرحوم حمودة الوزري.

وستنطلق البطولة في 14 من رمضان على ملعب مدرسة المجد، وستختتم في 21 من ذات الشهر.

وتشارك في هذه البطولة ستة أندية، هي الأهلي والنصر والهلال في المجموعة الأولى، والنجمة وبنغازي الجديدة والتحدي في المجموعة الثانية.

هذا وستقام مباراة استعراضية، بمشاركة عدد من نجوم لعبة كرة القدم في افتتاح البطولة.

وتشهد مدينه بنغازي، إقامة عدد كبير من المسابقات في كرة القدم خلال شهر رمضان المبارك.