بوجواري يناقش الأعمال التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بنغاوي

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، اليوم الأحد، مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا “ماريان غاسر” والوفد المرافق لها، الأعمال التي تقوم بها اللجنة بالمدينة.

واستعرض اللقاء، أعمال الصليب الأحمر في مدينة بنغازي والتي تمثلت في دعم ورشة الأطراف الصناعية بمركز المعاقين وإرسال طلبه للتدريب في تخصص صناعة الأطراف الصناعية للأردن وألمانيا، إضافة إلى بناء مبيت للمبتورين من خارج المدينة الذي يترددون على مركز بنغازي لإعادة تأهيل المعاقين.

وتضمنت أعمال اللجنة كذلك، دعم المستشفيات والعيادات وتقديم دورات للفنيين في شركة المياه والصرف الصحي وتوفير مضخات وإقامة مشاريع صغرى لفئة ذوي الإعاقة وتوفير مساعدات إنسانية .

وأكد رئيس المجلس التسييري للبلدية على أهمية التنسيق المتبادل في تحديد الأوليات للأعمال المستهدف القيام بها بالتنسيق مع لجنة التواصل في البلدية والجهات المختصة وأن البلدية مستعدة للتعاون التام من أجل قيام الصليب الأحمر بأعمالها الإنسانية داخل البلدية على أكمل وجه .

هذا وحضر اللقاء عضو المجلس التسييري للبلدية عبدالباسط الجازوي ومدير مكتب الخارجية والتعاون الدولي بنغازي ناصر الطواح ورئيس جمعية الهلال الأحمر بنغازي قيس الفاخري .