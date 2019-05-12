تسهيلات جديدة للحصول على التأشيرة الأوروبية “شنغن” لليبيين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، عن تسهيلات جديدة للحصول على التأشيرة الأوروبية “شنغن” بداية من شهر مايو الجاري 2019.

وأضاف السفير – عبر تغريدة نشرها على صفحته على تويتر – أن التسهيلات تتمثل في إعادة جوازات سفر المتقدمين للحصول على التأشيرة مباشرة عند تقديم الطلب على التأشيرة بمكتب شركة VFS العالمية.

جدير بالذكر، أن VFS العالمية تعد شركة مختصة في خدمات التعهد والتكنولوجيا لصالح الحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم ومن بينها إصدار التأشيرات والجوازات للحكومات التي تتعامل معها.