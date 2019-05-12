وجهتهم اليونان…إنقاذ 11 مهاجر سوداني شمال شواطئ طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف آمر سرية الضفادع البشرية طبرق ملازم أول بحار سعيد أسبيق لـ”أخبار ليبيا24″ أنهم تمكنوا أمس السبت من إنقاذ 11 مهاجر غير شرعي شمال شواطيء المدينة.

وأضاف أسبيق أن بلاغًا عاجلًا ورد من مواطن ليبي من مدينة طبرق بوجود قارب عاطل شمال شواطئ طبرق على متنه 9 رجال وسيدتان من الجنسية السودانية كانوا متجهين إلى اليونان.

وأفاد آمر السرية أن شخص سوداني الجنسية أبلغ المواطن الليبي حيث كان يعمل عنده وهو من ضمن المهاجرين على المركب حيث اتصل به فجر السبت بعد عطل القارب شمال شواطئ طبرق.

وأشار آمر السرية إلى أن المواطن أبلغ قاعدة طبرق البحرية التي أبلغت الضفادع البشرية حيث انتقل “زوديك ” الضفادع وهو أحد القوارب الجديدة إلى مكان القارب العاطل وتم إنقاذهم في الوقت المناسب.

وقال أسبيق :”أخبرنا المهاجرين أن خروجهم كان الجمعة عقب أذان المغرب مباشرة من شاطئ الليدو ومعهم بوصلة وكانت وجهتهم اليونان”.

وأوضح أنه تم تسليم المهاجرين إلى قسم البحث الجنائي لاستكمال التحقيقات للتعرف على صاحب المركب وعلى الشبكة التي كانت وراء إرسال هؤلاء المهاجرين من طبرق.