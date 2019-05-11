في أول بيان له .. النواب المجتمعون في طرابلس يطالبون الأمم المتحدة وأجهزتها بالدخل لوقف حفتر

في أول بيان له .. النواب المجتمعون في طرابلس يطالبون الأمم المتحدة وأجهزتها بالدخل لوقف حفتر

أخبار ليبيا 24 – خاص

أدان أعضاء مجلس النواب المجتمعون في طرابلس ما تتعرض له طرابلس من قصف وترويع واستهداف ممنهج للمناطق الآهلة بالسكان والمواقع الحيوية ومؤسسات الدولة ومواقع قوات الجيش الليبي الباسل والقوات المساندة له المرابطين من أجل صد العدوان الغازي على عاصمة ليبيا وسكانها الآمنين.

وأعلن مجلس النواب – في بيان له تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه – أنه يتابع حالة التدهور المخيف لانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة من قبل قوات الجيش الوطني الليبي – حسب وصفه – وما يتعرض له سكان طرابلس من غارات يومية عشوائية وممنهجة طالت العديد من الأحياء السكنية المكتظة بالسكان والنازحين جراء هذا العدوان الغادر، حسب البيان .

وبين بيان النواب أن ما تعرضت له معسكرات القوة الوطنية المتحركة وكتيبة فرسان جنزور التابعة للجيش الليبي وجهاز الإسعاف والطوارئ ومقر كلية الدعوة الإسلامية المؤسسة العريقة في نشر الإسلام والقضاء على الجهل والفقر في مختلف أنحاء العالم والتي يقيم بداخلها حاليا طلبة العلم من دول مختلفة من العالم من قصف متعمد، يعد جريمة من جرائم الحرب وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وجريمة يتوجب مساءلة مرتكبيها وملاحقتهم جنائياً في المحاكم الجنائية المحلية والدولية ‪.

كما أدان مجلس النواب تراخي وصمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بحماية حقوق الإنسان تجاه الجرائم المتكررة والممنهجة التي يرتكبها حفتر ومليشياته الإرهابية الخارجة عن القانون بترهيب المدنيين العزل في مدينة طرابلس وضواحيها، حسب البيان .