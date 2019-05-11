بمشاركة الدفعة الجديدة من منتسبات الشرطة النسائية .. أمن بنغازي تطلق حملة أمنية مرورية شاملة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أطلقت مديرية أمن بنغازي حملة أمنية مرورية شاملة لتعقب مخالفي قوانين المرور بمشاركة الدفعة الجديدة من منتسبات الشرطة النسائية .

وقالت قدم مرعية الفرجاني إن من المهام التي تباشرها الشرطة النسائية قد تشعبت وتنوعت فنراها اليوم في كل قسم من أقسام المؤسسة الأمنية التي تتطلب خدمات شرطية للعنصر النسائي.

الفرجاني أوضحت أن العناصر النسائية مدربة على المشاة والأسلحة في معهد التدريب لنراها في المفترقات تباشر أعمالها المختلفة وكذلك فهي ممتحنة للمتقدمات بطلب رخصة القيادة، وسيكون لها دور كبير في الإرشاد الأسري وفي المناسبات الكبرى التي تقام لتشارك الشرطة النسائية في الترتيبات الأمنية أيضا وها هي اليوم تقف جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في معظم المهام المناطة بأعضاء الأمن ، وبالتالي يكون تحديد القضايا والمهام المناطة بالشرطة النسائية اليوم أكبر وأشمل مما كان عليه سابقاً.

وأشارت الفرجاني إلى أنه بعد إتمام الدورة المتكاملة للعناصر النسائية المتكاملة لأعداد عنصر أمني من عنصر النسائي تكون مختص بالقضايا المتعلقة بالمرأة والطفل وعمل تقارير ودراسات لحالات الأحداث في المجال الأمني.