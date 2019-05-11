الأغا : الرئاسي حول 35 مليون دولار لشركة وساطة بريطانية لشراء أسلحة‎

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف رئيس لجنة أزمة السيولة بالمصرف المركزي بالبيضاء، رمزي الأغا، عن تحويل مبلغ 35 مليون دولار من حساب المجلس الرئاسي، إلى شركة وساطة في بريطانيا، لتغطية تكاليف استيراد أسلحة.

وقال الأغا – في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك – فجر اليوم السبت، إنه علم من مصادر مختلفة، تحويل مبلغ 35 مليون دولار، من إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي طرابلس بالظهرة.

وأضاف أن التحويل تم من خلال المؤسسة المصرفية العربية ABC التي يرأس مجلس إدارتها الصديق الكبير، إلي شركة وساطة في بريطانيا تابعة لحافظ قدور سفير مجلس الرئاسي بالاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن التحويل تم يوم 8 مايو الجاري، ورقم السويفت “C45-321” مؤكدا أن قيمة التحويل هو تغطية تكاليف استيراد أسلحة.