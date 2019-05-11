الرئاسية الفرنسية : حفتر يصل باريس الأربعاء القادم للقاء ماكرون

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر سيزور باريس الأربعاء القادم للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفقا للبيان.

وبحسب مصادر إعلامية فإن من المُنتظر أن يبحث الرئيس الفرنسي خلال لقائه مع حفتر تطوّرات طرابلس الأمنية والعسكرية .

وتأتي زيارة المشير حفتر المزمع عقدها بعد أيام من زيارة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج باريس ولقائه بالرئيس ماكرون، وأعلنت الرئاسة الفرنسية في بيانها عقب اللقاء أن ماكرون أكد على دعم فرنسا لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأضاف بيان الرئاسة الفرنسية، أن ماكرون حث على وقف إطلاق النار غير المشروط في المعارك التي تدور جنوب طرابلس.