هيئة السلامة طرابلس : نحن عاجزون عن تلبية الواجب

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت هيئة السلامة الوطنية إنها لاتسطيع العمل في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الهيئة، نظرًا لعدم توفر عربات الإطفاء .

وأوضحت الهيئة – في تدوينها لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي رصدتها وكالة أخبار ليبيا 24 – أن لديها 7 شاحنات إطفاء وإنقاذ عاطلة عن العمل داخل قسم طرابلس.

وأكدت الهيئة أنها تقف عاجزة عن صيانتها وتوفير سيارات جديدة بسبب عدم توفر ميزانية لها منذ خمس سنوات متتالية، وأن العاصمة طرابلس لا تمتلك شاحنة إنقاذ واحدة تعمل .

وأكدت أنها لم تتحصل حتى علي ميزانية طوارئ في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها طرابلس من أجل تسيير واستمرار العمل وتوفير الاحتياجات الأساسية من قطع غيار وصيانة ومعدات وملابس للعاملين بها.

ووجهت الهيئة نداء لرئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج ووزير الداخلية السيد فتحي باشاغا لأكثر من مرة لأجل توفير المعدات لكن دون جدوى .

يشار إلى أن المجلس الرئاسي صرف مبالغ مالية تقدر بالملايين لدعم قوات الوفاق المعرتف بها دوليًا في حربها ضد القوات المسلحة .