هيئة السلامة طرابلس : نحن عاجزون عن تلبية الواجب

12

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت هيئة السلامة الوطنية إنها  لاتسطيع العمل في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الهيئة، نظرًا لعدم توفر عربات الإطفاء .

وأوضحت الهيئة – في تدوينها لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي رصدتها وكالة أخبار ليبيا 24 –  أن لديها 7 شاحنات إطفاء وإنقاذ عاطلة عن العمل داخل قسم طرابلس.

وأكدت الهيئة أنها تقف عاجزة عن صيانتها وتوفير سيارات جديدة بسبب عدم توفر ميزانية لها منذ خمس سنوات متتالية، وأن العاصمة طرابلس لا تمتلك شاحنة إنقاذ واحدة تعمل .

وأكدت أنها لم تتحصل حتى علي ميزانية طوارئ في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها طرابلس من أجل تسيير واستمرار العمل وتوفير الاحتياجات الأساسية من قطع غيار وصيانة ومعدات وملابس للعاملين بها.

ووجهت الهيئة نداء لرئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج ووزير الداخلية السيد فتحي باشاغا لأكثر من مرة لأجل توفير المعدات لكن دون جدوى .

يشار إلى أن المجلس الرئاسي صرف مبالغ مالية تقدر بالملايين لدعم قوات الوفاق المعرتف بها دوليًا  في حربها ضد القوات المسلحة .

المزيد من الأخبار

خلال جلسة تشاورية مغلقة .. مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا

بقيمة بلغت “60” مليار دولار ..الوطنية للنفط تفتح أول مكتب دولي للإشراف…

خلال عملية نوعية .. الجيش الوطني يعلن محاصرة قوات “الجويلي” بكوبري…

“تاكنس” تواصل عادتها في إفطار عابري الطريق   

المزيد

خلال جلسة تشاورية مغلقة .. مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار…

بقيمة بلغت “60” مليار دولار ..الوطنية للنفط تفتح…

خلال عملية نوعية .. الجيش الوطني يعلن محاصرة قوات…

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24