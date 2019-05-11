خلال عملية نوعية .. الجيش الوطني يعلن محاصرة قوات “الجويلي” بكوبري الزهراء

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني الليبي تمكنت من قطع طريق إمدادات القوات التي يقودها أسامة الجويلي من جهة كوبري الزهراء.

وبحسب النسور الالكترونية “المنصة الاعلامية لكتيبة الصواعق” التابعة للقوات الخاصة والصاعقة أن العناصر المسلحة في حالة تخبط وحصار في هذا المحور.

وتمكنت قوات الجيش مساء اليوم الجمعة من إحكام السيطرة الكاملة على “كوبري” الزهراء بطرابلس.

وأعلنت الكتيبة 166 مشاة أنها تتقدم بخطى ثابتة إلى مواقع متقدمة لم تذكرها للحفاظ على السرية.

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