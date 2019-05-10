دبي تحتضن الاجتماع الرابع عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني

أخبار ليبيا 24 – خاص

احتضنت بلدية دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الرابع عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني الأسبوع الماضي .

وقام المشاركون بزيارة لدائرة القضاء بدولة الإمارات بمقرها بإمارة أبوظبي، واطلعوا على الخدمات الإعلامية المتطورة المقدمة في دائرة القضاء ودورها في تسهيل عمل الإعلاميين من خلال مركز الصحافة والإعلام، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الاتصال الحكومي .

ويعتبر مركز الصحافة والإعلام مركز شامل يقدم جميع التسهيلات للصحفيين لإنجاز أعمالهم المرتبطة بالدائرة، أثناء تغطيتهم اليومية سواء لجلسات المحاكم بمختلف درجاتها، أو متابعة الفعاليات والخدمات المقدمة، فضلا عن تحقيق التواصل المباشر والمستمر مع ممثلي وسائل الإعلام وعقد اجتماعات دورية معهم، بما يضمن تحقيق الرسالة الإعلامية لدائرة القضاء لأهدافها المرجوة، وما له أهمية التوظيف الايجابي للإعلام في خدمة المجتمع .