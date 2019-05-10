“تاكنس” تواصل عادتها في إفطار عابري الطريق   

أخبار ليبيا 24 – خاص

أقام أهالي سكان منطقة “تاكنس” شرق مدينة المرج مائدة إفطار جماعي في عادة سنوية تقام بالقرية في شهر رمضان المبارك، وتناول وجبة الإفطار عدد كبير من الناس المارين على المدينة خلال أذان المغرب في جو من الألفة والمحبة.

ودأب سكان منطقة “تاكنس” على هذه العادة خلال هذه الشهر منذ سنوات فقبل أذان المغرب كل يوم طيلة أيام شهر رمضان يقومون باستيقاف لجميع السيارات المارة مهما كانت ومهما كان عدد من فيها عائلات، أو عمالة، وأجبراهم بالقوة على تناول وجبة الإفطار في أماكن خاصة بالعائلات، أو الأفراد ولا يقبلوا أي حجة أو عذر ولن تمر من تاكس إلا بعد تناول وجبة الإفطار .

وعبر عدد من الأهالي والمشاركين عن سعادتهم بهذي الخطوة السنوية التي يقيمها عدد من شباب القرية الذين عملوا ومنذ وقت مبكر على تجهيز مائدة الإفطار، حيث شاركت سيدات القرية في تجهيز وجبات مائدة الإفطار بأصناف مختلفة من الأطباق الشعبية.