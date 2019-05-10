الرقابة على الأغذية ترفض شحنة  “قرفة عيدان” من فيتنام

أخبار ليبيا 24 – خاص

رفض مركز الرقابة على الأغذية شحنة قرفة عيدان موردة بالعلامة التجارية” Vietnamese cassia” .

وأوضح المركز في بيان له على صفحته الرسمية أن الكمية المضبوطة وصلت عن طريق ميناء الخمس وبلغت 1800 كرتونة وبلد المنشأ والمصدر فيتنام .

وعلل المركز رفضه لهذه الشحنة بسبب وجود نمو فطريات على العبوات .

يشار إلى أنه هذه ليست المرة الأولي التي يرفض فيها مركز الرقابة على الأغذية شحنات موردة من عدة مواني ومطارات داخل الدولة الليبية لعدم مطابقتها للمواصفات، أو تعفنه وإضرارها بالصحة العامة .