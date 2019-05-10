تعرف على إحصائية المترددين على مستشفى الجلاء بنغازي خلال الشهر الحالي

أخبار ليبيا 24 – خاص

نشر مستشفي الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي إحصائية بالحالات المرضية التي استقبالها وأجريت لها الفحوصات والتصوير الإشعاعي والعمليات لها خلال عشر الأيام من شهر مايو الجاري 2019 .

وبين المكتب الإعلامي للمستشفى أنه استقبل “45” حالة من الحوادث المرورية، و”62″ حالة مشاجرة، بينما استقبل المستشفي 564 حالة إسعاف، ودخل للمستشفي عدد 122 حالة خرج منها 52 حالة .

وذكر المكتب الإعلامي أن حالات التحويل من خارج بنغازي بلغت 34 حالة والتحويل للمستشفي من داخل بنغازي 12 حالة، بينما تردد على عيادات المتابعة 362 مريض وبلغ إجمالي المرضي الذين أجريت لهم عمليات الغرز وقطب الجروح 78 حالة وأجري معمل التحاليل بالمستشفي 796 تحليل للمرضي وبلغ عدد من تلقوا العلاج الطبيعي بالمستشفي 36 مريض وعمليات المناظير ثلاث حالات .

وكان عدد الحالات التي أجري لها المستشفي التصوير x_ray 720 حالة بينما أجري التصوير المقطعي CT.ccan لعدد 50 مريض وبلغ عدد الحالات التي اجري لها التصوير بالموجات الصوتية USS ب 55 واجري فحص الثدي المامو جرام 6 حالات واجري المستشفي 58 عملية جراحية، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 10 حالات .