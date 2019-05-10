إنقاذ 213 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل زليتن شرق طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية بحكومة الوفاق، عميد أيوب قاسم، إنقاذ 213 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية، خلال عمليتين إنقاذ قام بهما حرس السواحل الليبي.

وقال أيوب إن دورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل، الأربعاء من إنقاذ 213 مهاجر غير شرعي في عمليتين منفصلتين”.

وأضاف بأن “العملية الأولى كانت عند الساعة 11:30 من يوم الأربعاء، أثناء إبحار الزورق صبراتة، التابع للقطاع الأوسط لحرس السواحل في مهمة دورية واستطلاع”، مشيرا إلى أن” الدورية استلمت أثناء دوريتها بلاغ بوجود قارب هجرة غير شرعي يطلب استغاثة على بعد 8 أميال شمال غرب زليتن .

وتابع قاسم “تم على الفور التوجه إلى المنطقة المحددة والوصول إليها حوالي الساعة 14:40 حيث تمت عملية الإنقاذ فوراً لكافة المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا على متن زورق مطاطي، وعددهم 107 مهاجر غير شرعي، من بينهم 88 رجل و 12 امرأة، بالإضافة إلى 7 أطفال”.

وقال إن “المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة من ساحل العاج، والكاميرون، والسنغال، وغانا، ومالي، وبنغلاديش”، مشيراً إلى أنه” تم نقلهم لنقطة إنزال يوم الخمس والوصول بهم عند الساعة 16:00، بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية، تم تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ”

أما العملية الثانية، وفقا الناطق الرسمي باسم القوات البحرية، تمت بعد العملية الأولى مباشرة، حيث ورد عند الساعة 14:45، بلاغ ثاني بوجود قارب هجرة غير شرعي يحتاج لإغاثة سريعة وإنقاذ، على بعد 63 ميل شمال غرب زلينن”، مؤكدا ” وصول زورق صبراته إلى المنطقة المحددة، والعثور على القارب المطاطي، وعلى متنه 106 مهاجر غير شرعي جميعهم رجال”.

وختم قائلا، إن المهاجرين غير الشرعيين بعملية الإنقاذ الثانية، كما هو الحال بالعملية الأولى من جنسيات مختلف، وتم التعامل معهم وفقا عملية الإنقاذ الأولى.