بنغازي تحتضن دورة رمضانية لفرق من الممتاز والدرجة الاولي

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أخبار ليبيا 24 – خاص

يستعد نادي السواحل لتنظيم دورة رمضانيه تنشيطية لكرة القدم بمشاركه عدد من فرق مدينة بنغازي .

وأوضح نائب رئيس نادي السواحل صالح نجم – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 –  أن الدورة ستنطلق يوم 12رمضان بمشاركه أكثر من 6 فرق، مشيرًا إلى أن الفرق التي أكدت رغبتها في المشاركة حتى الآن هي الهلال والنجوم بنغازي والمروج والسد والطيران إضافة إلى السواحل منظم الدورة .

هذا وستقام منافسات الدورة بملعب شهداء بنينا بالتعاون مع الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي .

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