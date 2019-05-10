ماي تؤكد للسراج تجديد العمل بمجلس الأمن لإيجاد حلول لوقف إطلاق النار في طرابلس

ماي تؤكد للسراج تجديد العمل بمجلس الأمن لإيجاد حلول لوقف إطلاق النار في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في لندن، الخميس مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تداعيات الحرب في ليبيا وعدوان ميليشيات حفتر على العاصمة طرابلس.

وأكدت رئيس الوزراء البريطانية دعم بلادها لحكومة الوفاق، وأنها ستعمل من خلال مجلس الأمن لإيجاد حلول لوقف إطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي.

من جهته، شدّد السرّاج على استمرار قوات الجيش الليبي في الدفاع عن العاصمة طرابلس لحين عودة ميليشيات حفتر إلى حيث أتوا، بحسب مكتب الإعلام بالمجلس الرئاسي.

وتأتي زيارة السراج إلى لندن ضمن جولة أوروبية قام بها المجلس الرئاسي لبحث مواقف هذه الدول من عدوان ميليشيات حفتر على المدن الليبية.