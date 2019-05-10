متوعدة بتصعيد الأمور .. خارجية المؤقتة تطالب الشعب التركي بوقف حكومة “أردوغان” عند حدها

أخبار ليبيا 24 – خاص

تابعت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة بقلق بالغ التدخل إلا مسؤول لسياسية الحكومة التركية الحالية برئاسة اردوغان في الشؤون الداخلية الليبية وما تمثلة من انحياز ضد إرادة الشعب الليبي مع جماعات تستخدم الدين غطاء لها وجماعات إرهابية تمارس القتل والموت والخطف والاغتصاب والاغتيال الذي لايتماشي مع المعايير الإنسانية .

الخارجية الليبية أوضحت أن هذا التدخل السلبي المتمثل في استجلاب المرتزقة الأجانب لبلادنا واستخدام الأراضي التركية كمنصة لضرب مصالح بلادنا، بالإضافة إلى تزويد الإرهابيين بالسلاح والمال والدعم السياسي .

وخاطت الخارجية الليبية الشعب التركي قائلة “إن ما تقوم به حكومتكم الحالية يضر ويسئ لسمعة بلادكم وبالمصالح المشتركة والعلاقات التاريخية والشراكة الطويلة في مجال الإعمار والتنمية والشركات والخدمات والمنتجات التركية، وهذا ما يجعلنا نأخذ إجراءات تصعيدية ضد كل ما يتعلق بالمصالح التركية إجمالا في حال استمرار الإجراءات التخريبية التي تقوم بها حكومة بلادكم .

وقالت الوزارة إنها تعول على التحركات الشعبية والإعلامية والحزبية ضد السياسات العبثية للحكومة الحالية لإيقافها وإعادة الأمور إلى نصابها لمصلحة الشعبين الصديقين وحتى تعود كما كانت العلاقات الطيبة والاستراتجية والاقتصادية والتجارية بين البلدين بعيدًا عم السياسات التي تمارسها حكومتكم الحالية بدعمها للإرهاب والإرهابيين .