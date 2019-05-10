بعد تورطهم في عمليات إرهابية .. منع دخول الجالية السورية إلا عن طريق مطار دمشق الدولي

بعد تورطهم في عمليات إرهابية .. منع دخول الجالية السورية إلا عن طريق مطار دمشق الدولي

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب رئيس هيأة الاستثمار و الأشغال العامة التابعة للقيادة العامة اللواء محمد المدني الفاخري من مدير مصلحة الطيران المدني ومدير أمن منفذ مطار بنينا الدولي بمنع دخول العمالة السورية إلا عن طريق مطار دمشق الدولي فقط .

وأوضح الفاخري – في خاطبه الذي اطلعت عليه أخبار ليبيا 24 – أنه لوحظ دخول العمالة السورية عن طريق مطارات اسطنبول وعمان وتونس ومصر وهو يعد مخالفة وخوق أمني، حيث تم القبض على مجموعة من العمالة السورية من قبل الأجهزة الأمنية وبعد التحقيق معهم اتضح دخولهم عن طريق المنافذ المذكورة سلفًا ودخولهم لعرض تنفيذ أعمال إرهابية .

الفاخري شدد في خطابه على منع أي شخص من حاملي الجنسية السورية سواء كان عاملا أو مهندسا أو طبيبا أو غيرها من الدخول إلى الأراضي الليبية إلا إذا كان قادما من مطار دمشق الدولي.

وأشار إلى أنه سيتم ترحيل أي من حاملي الجنسية السورية قادم على متن أي خطوط أخري على أول رحلة للخطوط السورية المتجهة إلى مطار دمشق الدولي، ولاينطبق عليهم دفع الغرامة وإنما الترحيل .