الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن استهداف فرق الإسعاف “جرائم حرب”

أخبار ليبيا 24 – خاص

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، واستنكرت استهداف أحد سيارات الإسعاف والطوارئ لمركز الطب الميداني ظهر أمس الأربعاء، مما أدى إلى ‏إصابة رئيس قسم الإسعاف والطوارئ ناصر ضو وبتر قدميه أثناء قيامه بعمله الإنساني في إسعاف الجرحى والمصابين جنوب ‎طرابلس.

اللجنة أضافت في بيان نشره مكتبها الإعلامي، اليوم الخميس، أن “هذا الاعتداء يُعد مؤشرًا خطيرًا يدل أن آلة القتل والدمار لأطراف النزاع المسلح بطرابلس لم تعد تميز بين الأهداف المدنية والعسكرية، وأنها تقوم بعمليات مُمنهجة لمنع تقديم الخدمات الطبية للمدنيين وسواهم”.

وحملت اللجنة مسؤولية استهداف فرق الإسعاف والطوارئ وأطقم الهلال الأحمر الليبي والمرافق الطبية والمدنيين لأطراف النزاع.

وجددت تذكيرها لأطراف النزاع بأن استهداف طواقم العمل الإنساني والإسعافي، والمرافق الطبية ومؤسسات العمل الإنساني والطبي، تمثل جرائم وانتهاكات جسمية للقانون الدولي الإنساني وترقي إلى مصاف جرائم الحرب، وذلك طبقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني.

وشددت اللجنة على أن تلك الاعتداءات السافرة المتكررة تمثل جرائم حرب صريحة، تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع الأعراف الدولية واتفاقيات القانون الدولي الإنساني.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء فقدان الاتصال بسائق أحد سيارات الإسعاف والطوارئ، وذلك بعد نقل جثمان إلى منطقة الشعافين بمدينة مسلاتة.

وأدانت اللجنة، جميع الجرائم اللانسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستهداف المدنيين بشكل عام جراء القصف الصاروخي العشوائي بالأسلحة الثقيلة على الأحياء والمناطق المدنية السكنية المكتظة بالسكان المدنيين والأهداف المدنية بمناطق النزاع والتوتر بجنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مناشدتها لجميع أطراف النزاع المسلح بمناطق الاشتباكات، بضرورة احترام مهمة العمل الإنساني التي يقوم بها فرق الإسعاف والطوارئ وأطقم جهاز الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي، وضمان حماية سلامة المسعفين، ووصولهم الفوري إلى الأبرياء من الجرحى والمصابين والمدنيين.

ودعت إلى تسهيل عمل فرق المساعدات الإنسانية، وكذلك ضمان تأمين الممرات الإنسانية الآمنة لإخلاء السكان المدنيين العالقين بمناطق النزاع.

وذكرت اللجنة أن القانون الدولي الإنساني يدعو لضمان قواعده الإنسانية وتأمين العناية بالجرحى والمرضى والمصابين وأهالي الأسرى خلال الأعمال الحربية.