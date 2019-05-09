بن يونس تحتضن بطولة سعد مناع لكرة القدم الخماسية

أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت في منطقة بن يونس بمدينة بنغازي مسابقة المرحوم سعد مناع، لكرة القدم الخماسية تحت رعاية عام التسامح .

وقال رئيس اللجنة العليا للبطولة جمال بحر إن البطولة ستشهد مشاركة 16 فريق، تم تقسيمها على 4 مجموعات .

بحر أضاف – لأخبار ليبيا 24 – أن عدد كبير من نجوم كرة القدم في بنغازي يشاركون في هذه البطولة .

وشهد اليوم الأول من البطولة تعادل فريقا الجغبوب ويوسبريدس من دون أهداف وتفوق في اللقاء الثاني فريق صبراتة على فريق اكاكاوس.

وانطلقت في مدينة بنغازي عدد من المسابقات الرمضانية لكرة القدم منها مسابقات خاصة بفئة البراعم و مسابقات للاعبين القدامي .