السيسي يؤكد لحفتر دعم جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الخميس وكان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية .

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي أن حفتر اطلع السيسي على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

المتحدث أضاف أن المشير خليفة حفتر أشاد بدور مصر في دعم الشعب الليبي على كافة المستويات، مؤكدا قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين والشعبين.

حفتر أكد خلال اللقاء على جهود مصر في مكافحة الإرهاب ودعم الحلول السلمية للأزمات العربية وترسيخ مؤسسات الدولة الوطنية ودعم الاستقرار والأمن للشعوب العربية.

ومن جهته، أكد الرئيس المصري دعم بلاده لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وكذلك دور المؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة مقومات الشرعية، وتهيئة المناخ للتوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، على نحو يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الحياة الآمنة الكريمة وبناء المستقبل الأفضل.

وكان السيسي قال إن موقف مصر واضح وثابت تجاه الأزمة الليبية” مشددا على “المتمسك بوحدة أراضى الدولة، واحترام إرادة شعبها التي ستنعكس في الانتخابات، ودعم الجيش الوطني، وهى نفس المبادئ الأساسية التي تشكل رؤية القاهرة لمختلف قضايا المنطقة الحالية”، مؤكدا “أهمية التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال إستراتيجية شاملة تعالج أسبابها الجذرية”.