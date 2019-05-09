باشاغا يتهم الدبلوماسي “حسن الصغير بالتحريض على القتل والفتنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب وزير داخلية حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا فتحي باشاغا القائم بأعمال مكتب النائب العام اليوم الخميس بإصدار أمر قبض بحق الدبلوماسي والسفير السابق لدى دولة السنغال “حسن علي محمد الصغير” بسبب منشوره على صفحته الرسمية على فيسبوك .

باشاغا قال في الكتاب الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فيسبوك بأن الوقائع تتلخص حول أن “الصغير” قام بكتابة إدراج عبر صفحته في الثامن من مايو في شكل تساءل .

وأوضح وزير داخلية الوفاق أن ذلك الإدراج كان على شكل تساؤل قال فيه الصغير “إن طيارين مرتزقة تابعين للسراج حاولوا عدة مرات قصف غرفة عمليات الجيش بمدينة غريان وطالب فيه بالمعاملة بالمثل وقصف مقر قيادة الميليشيات والمتمثل بمقر “السراج” أي مقر رئاسة الوزراء ومقر وزير الميليشيات – المقصود هنا “باشاغا” نفسه – باعتبارها أهداف عسكرية مشروعة ” .

باشاغا اعتبر أن هذا (البوست) الأخير للصغير يندرج ضمن أعمال التحريض على القتل والفتنة وتشكل في مجملها جرائم جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات وتستوجب ملاحقته جنائياً وتقديمه للمحاكمة.

ومن جهته عبّر الصغير عن سخريته من هذا القرار وقال – على صفحته الرسمية – “وزير الميليشيات يتكلم عن التحريض والقتل والفتنة ..الأكيد أن التساؤل حول فكرة المعاملة بالمثل أخافته جدا…. المضحك بأنه فسر مقر السراج وترك مقر وزير الميليشيات دون تفسير …. تحشم يكتب أنا” .

يشار إلى أن باشاغا في الآونة الخيرة أصدر عدة قرارات قبض بحق عدد من الخصوم طال أحدها الصحافي محمود المصراتي بزعم تعاون الأخير مع تنظيم داعش الإرهابي.

ولاقت قرارات وزير الداخلية بالوفاق المعترف امتعاض واستنكار نشطاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي .