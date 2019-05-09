الحويج لــ”إيطاليا” : المليشيات التي تُحارب في طرابلس هي نفسها من تُسهل تهريب المهاجرين

الحويج لــ”إيطاليا” : المليشيات التي تُحارب في طرابلس هي نفسها من تُسهل تهريب المهاجرين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أوضح وزير الخارجية في الحومة الليبية المؤقتة ، عبدالهادي الحويج في مقابلة أجرتها معه صحيفة «كورييري ديلا سيرا» عقب استقبال رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي للسراج أمس الأول الثلاثاء، أن المليشيات التي تُحارب في صفوف حكومة الوفاق الوطني هي نفسها التي تُسهل تهريب المهاجرين نحو السواحل الإيطالية .

الحويج أكد خلال اللقاء الذي طالعته أخبار ليبيا 24 و ترجمته إلى العربية؛ أن الجيش الوطني الليبي فقط هو القادرة علي حماية الحدود وضرب عصابات الاتجار بالبشر .

وفي سياق العلاقات الثنائية بين البلدين؛ رحب وزير الخارجية الليبي بالمستشفى العسكري الإيطالي العائم لعلاج جرحى الجيش الوطني بالقرب من السواحل الليبية، والذي كان قد اقترحه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كوتي في مؤتمره الصحفي من بكين .

كما رحب الوزير بعودة القنصلية الإيطالية للعمل في بنغازي بأسرع وقت ممكن، منوهًا لأهمية الأمر .

و فيما يخص العمليات العسكرية في طرابلس و عملية الضغط من المجتمع الدولي للعودة إلي طاولة الحوار السياسي؛ فقد أكد الحويج البدء في عملية الحوار السياسي ستبدأ بمجرد تحرير العاصمة من المليشيات والإرهابيين .

مؤكداً أن المعارك الدائرة في طرابلس هي معارك مؤقتة؛ قائلاً «عندما تنتهي المعارك ، يمكن أن تصبح ليبيا حرة وديمقراطية»، وأشار الوزير يجب أولاً استعادة سيادة القانون، وسيادة السلطة، وفرض احتكار القوة، وتفكيك الميليشيات.

وفيما يخص رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ، أكد الحويج أن المجتمع الدولي عليه أن يفهم أنه لا أحد ينوي القضاء على سراج؛ مضيفاً أن السراج ضعيف و لم يستطيع السيطرة على زمام الأمور في البلاد ، علاوة علي كونه لا يمكنه فعل أي شيء ضد المتطرفين .

وانتقد الحويج طريقة السراج التي أوضح أنها أثبتت فشلها معللاً أنه لا يمكن الوثوق لحظة واحدة في المليشيات والمتطرفين لأنهم مستمرين في القتل والسرقة والاغتيالات .