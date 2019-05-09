حكومة الوفاق توقف التعامل مع كبريات الشركات الفرنسية والألمانية .. تعرف على الأسباب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق علي العيساوي اليوم الخميس قراراً بوقف التعامل مع مجموعة شركات أبرزها شركة توتال النفطية الفرنسية .

قرار العيساوي شمل عدد من الشركات الأجنبية لمخالفتها لقانون النشاط التجاري الليبي بزعم انتهاء الأذونات الممنوحة لها رغم أن بعضها منتهي منذ سنتين وأربعة سنوات، ولم تعتبره حكومة الوفاق طيلة هذه الفترة مخالفة .

ونص القرار على وقف التعامل مع شركة ” الكاتيل وتاليس وبروجيه الفرنسية العملاقة كما أوقف أيضاً التعامل مع شركة سيمنس الألمانية الرائدة في قطاع الكهرباء والمشرفة على غالبية مشاريع الطاقة في ليبيا ” .

وتضمن القرار أيضاً وقف عمل بعض الشركات العاملة في قطاع النفط بحقول الزويتينة وببعض الحقول البحرية وغيرها، وذلك بزعم انتهاء الإذن الممنوح لها رغم الطابع السياسي الواضح عليه ومن بينها شركة إيطالية واحدة هي شركة ”بوتشيلي” في رسالة للإيطاليين بأن الأمر مرهون بموقفهم وقد يشمل شركات أكبر قد تكون إيني من بينها، يقول خبراء اقتصاديون .

وجاء هذا القرار عقب زيارة أجراها السراج إلى كل من ألمانيا وفرنسا يومي أمس وأول أمس بحثاً عن الدعم وقد وُصفت هذه الزيارة عبر صحافة البلدين بالفاشلة لعدم حصوله على تأييد صريح ودعوة البلدين له بالعودة للمسار السياسي وفقاً لاتفاق أبوظبي .