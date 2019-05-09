هجوم جديد لـ”داعش”…مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر في منطقة “غدوة”

أخبار ليبيا24- خاص

قتل ثلاثة أشخاص وجرح شخص واحد في هجوم مسلح فجر اليوم الخميس تعرضت له بلدة غدوة الواقعة على بعد 60 كيلو متر جنوب مدينة سبها.

وأوضح عميد بلدية سبها حامد الخيالي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن مجموعة مسلحة تنتمى لتنظيم داعش الإرهابي نفذت الهجوم على البلدة، وقتلت ثلاثة أشخاص وأحرقت المجلس المحلي وعدة منازل.

وأضاف الخيالي أن أهالي المنطقة حاولوا الدفاع عن أنفسهم ضد هذا الهجوم، برغم إمكانياتهم البسيطة، والتي لم تساعدهم على الصمود طويلا في وجه المجموعة المهاجمة.

وأعرب عميد البلدية عن قلقه من أن تطال هذه الهجمات مدينة سبها في ظل غياب الجهات الأمنية، وقصورها عن حماية المؤسسات والأفراد في المنطقة.

وطالب الخيالي أهالي سبها بالوقوف معا وتناسي الخلافات، لصد أي تهديد قد يمس أمن مدينتهم، مشددا على ضرورة فتح تحقيق في الخروقات الأمنية الاخيرة وتقاعس الجهات الامنية عن أداء عملها داخل مناطق الجنوب، بحسب وصفه.

وكان تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” شن الأيام القليلة الماضية هجومًا على مقر الكتيبة 160 مشاة “معسكر التدريب” وأسفر الهجوم عن مقتل 9 من جنود الكتيبة قتل أحدهم ذبحًا.

وتبنت صفحات تابعة لحكومة الوفاق الوطني الهجوم واعتبرته عملية نوعية قامت بها قوات الجيش التابعة للوفاق، فيما أعلن تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” تبنيه العملية ومباركتها.