كوشتيل: يجب أن لا يُستخدم المهاجرين كسلعة للتداول في الصراع الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة وسط البحر المتوسط فنسنت كوشتيل إن رئيس الوزراء الليبي حمل معه رسالة مفادها ” زيادة عدد المهاجرين إلى أوروبا ” في إشارة إلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج خلال جولته الحالية إلى بعض الدول الأوروبية .

كوشتيل أوضح – في تدوينه على حسابه الشخصي على تويتر بتاريخ الأمس 8 مايو – طالعتها وترجمتها “أخبار ليبيا24” ، أنه لا حاجة لديهم لزيادة المخاوف في هذا الخصوص؛ منوهًا إلى أنه يجب إطلاق سراح كل اللاجئين والمهاجرين الموجودين قيد الاحتجاز التعسفي .

و أضاف المبعوث الخاص للمفوضية السامية والذي يشغل منصبه هذا منذ مطلع يونيو 2017 ، أنه من الأفضل ألا يُستخدم المهاجرين كرهينة لهذه الأوضاع السيئة، و أنه لا ينبغي اعتبارهم سلعة قابلة للتداول؛ في إشارة من المسؤول الأممي فرنسي الجنسية ، إلى تلويح السراج بورقة المهاجرين في وجه أوروبا في محاولة من الأخير للضغط عليهم لوقف عمليات الجيش الليبي في طرابلس.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قال – خلال حوار نُشر في صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية منتصف أبريل الماضي – إن حوالي 800 ألف مهاجر من المحتمل أن يصلوا إلى إيطاليا من ليبيا، بينهم إرهابيين ، الأمر الذي اعتبره وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي بالشئ المبالغ فيه موضحاً أنهم ليس لديهم علم بتواجد “800” ألف مهاجر غير شرعي في ليبيا.