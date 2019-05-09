الثني يطلع على العراقيل التي تواجه سير العمل بوزارة الصحة

الثني يطلع على العراقيل التي تواجه سير العمل بوزارة الصحة

أخبار ليبيا 24 – خاص

اطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني من قبل وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، على سير عمل الوزارة .

وناقش الطرفين خلال الاجتماع بمقر رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء العراقيل التي تواجه سير العمل بوزارة الصحة وكيفية توفير كافة السبل لحلحلتها بشكل عاجل .

وبحث الاجتماع سير عمل المستشفيات والاحتياجات التي يجب توفيرها خدمة للمواطن .

وكذلك وضع آلية لتسييل مبلغ مالي للمستشفيات لتقوم بواجبها المناط بها إضافة إلى الوضع الصحي بالمنطقة الغربية تزامناً مع عمليات القوات المسلحة العربية الليبية في تلك المناطق .