الاتحاد يتفوق في بطولة الروضان والبراق يتعادل

أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق فريق الاتحاد لكرة القدم داخل الصالات، اليوم الأربعاء، الفوز على فريق مركز الزامل للتأهيل، بنتيجة (4-1)، ضمن منافسات بطولة الروضان في نسختها 40.

وفي ذات البطولة التي تحتضنها الكويت خلال شهر رمضان، تعادل فريق البراق أمام فريق بنك الائتمان بنتيجة (1-1).

وسجل أهداف فريق الاتحاد، رياض عثمان ومحمد شحوت هدف لكل منها، بينما تمكن سالم عقيله من تسجيل هدفين.

وأقيمت المباريات بقاعة الشهيد الفهد الأحمد في أولى مباريات ممثلي ليبيا في البطولة.