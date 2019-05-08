الحرس البلدي يسحب عجينة السكر ومواد تزيين الحلويات من محلات طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق الإعلامي لجهاز الحرس البلدي لمنطقة البطنان مصطفى عوض زاكي، قيام الجهاز بسحب عجينة السكر ومواد تزيين الحلويات التي لا يوجد عليها تاريخ صلاحية من المحلات.

وقال زاكي لـ”أخبار ليبيا 24″، إن الحرس البلدي قام بالمرور على المحلات وسحب المواد المحظورة، وذلك بناء على تحذيرات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بطبرق بمنع بيع عجينة السكر ومواد تزيين الحلويات لوجود مواد محظورة” E120 – E122 ” .

وأكد زاكي، أن جهاز الحرس البلدي قام بإزالة العديد من الخيم الخاص بتنصيع الكنافة لوجودها على الأرصفة ولعدم وجود شهادات صحية للعاملين فيها.

وأشار الناطق الإعلامي لجهاز الحرس البلدي لمنطقة البطنان، إلى سحب بعض أنواع البطيخ “الدلاع الصغير” بناء على تعليمات مركز الرقابة على الأغذية.

ويأتي ذلك من ضمن الخطة الأمنية التي أعدها جهاز الحرس البلدي خلال شهر رمضان.