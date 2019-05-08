البحث الجنائي بنغازي يضبط شخص بحوزته أسلحة غير مرخصة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام قسم البحث الجنائي بنغازي بضبط شخص يحمل أسلحة غير مرخصة ويقوم بسرقة السيارات، بمنطقة سيدي علي.

وبحسب مكتب الإعلام الأمني فقد وردت للقسم معلومات مُفادُها عن تواجد أشخاص من ذوي السوابق الجنائية بإحدى المخططات بمنطقة سيدي علي خلف محطة الوقود كونهم يمتهنون سرقة السيارات ويقومون بقصها.

وأضاف المكتب إنه تم تكليف أعضاء التحريات بعد التأكد من صحة المعلومات وأخذ الأذن من النيابة العامة بتفتيش وضبط كل ما يشكل حيازته جريمة.

وتابع تم الإنتقال إلى نفس المكان وضبط المدعو (س.ح.م.م.ف ) وبحوزته أسلحة نوع (رشاش أغراض عامة مع سير به 167 إطلاقة، مسدس ويبلي، وعدد 62 إطلاقة، بندقية دقرا وعدد 31 إطلاقة، بندقية كلاشن كوف، قنبلة يدوية نوع رمانة، سلاح أبيض نوع كمية، وعدد 4 قطع مخذّر نوع حشيش).

وأشار المكتب إلى إنه تم الانتقال بالمذكور إلى القسم وبالاستدلال معه أعترف بحيازة الأسلحة وإنها تخصه، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.

الجدير بالذكر إن هذه العملية تأتي في إطار جهود أعضاء قسم البحث الجنائي لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعاً وكشفاً والحد منها ومواجهتها وتفعيل الأداء الأمني من خلال دراسة حركة الجريمة وأسلوب ارتكابها.