صندوق الزكاة بالقبة يوزع سلع تموينية على العائلات المحتاجة

أخبار ليبيا 24 – خاص

شرع مكتب صندوق الزكاة ببلدية القبة، في توزيع السلع التمونية والتموين الجاف على أكثر من 260 عائلة بالمنطقة.

واستهدف المكتب، الأسر المحتاجة والنازحة ببلدية القبة، والمدرجة ضمن منظومة أعدت خصيصا بعد دارسة اجتماعية وزيارات ميدانية.

الجدير بالذكر أن مكتب الزكاة يرعى هذه الأسر منذ سنوات بمجهودات ذاتية وعن طريق أهل الخير ودافعي الزكاة، ويقدم بشكل سنوي اللوازم المدرسية من حقائب وقرطاسية بداية كل عام دراسي، وكذلك والسلع التمونية والجافة قبل شهر رمضان والأضاحي في عيد الأضحي المبارك.