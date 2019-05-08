بينهم فتاتين.. النجدة تضبط عصابة لسرقة السيارات في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

ألقت شرطة النجدة في بنغازي القبض على فتاتين وثلاث أشخاص يقومون بسلب المركبات الآلية، وذلك بعد ورود معلومات لدى قسم لنجدة تفيد بسرقة مركبة نوع “هونداي غراند” في منطقة حي شهداء الزاوية “الفاتح” بتاريخ يوم السبت الماضي.

وأفاد مكتب إعلام مديرية أمن بنغازي، أنه على تمام الساعة 22:00 أحيل تقرير من قبل المجموعة الأولى تحريات قسم شرطة النجدة يتضمن ضبط فتاتين من ضمن تشكيل عصابي يقوم بسرقة المركبات الآلية.

وأوضح أن عملية السلب تكون عن طريق وقوف الفتاتين الأولى والثانية على الطريق العام وإيقاف سيارة لغرض الأجرة وتوصيلهن إلى مكان محدد وعند وصولهن لأحد المقاهى، يطلبن من السائق أخذ قهوة لهن وبعد نزوله من المركبة تقوم إحدى الفتيات بقيادتها والهروب، فيما يقوم أشخاص آخرين بحمايتهن أثناء عملية الهروب.

وبضبطهن اعترفت الفتاتين، بما نسب إليهن وذكرن أسماء ثلاث أشخاص وعند ضبط أفراد العصابة بالكامل ضبط بحوزتهم مواد يشتبه بأنها مواد مخدرة وأقراص مهلوسة ومبلغ مالي يقدر بحوالي (4850)د.ل.

وبالاستدلال معهم اعترفوا بما نسب إليهم وإحالة إلى النيابة العامة.