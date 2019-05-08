خارجية المؤقتة تبدي استعدادها للتعاون مع كافة الدول والمنظمات لحماية الأجانب وممتلكاتهم في ليبيا

خارجية المؤقتة تبدي استعدادها للتعاون مع كافة الدول والمنظمات لحماية الأجانب وممتلكاتهم في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا (OCHA) بتسهيل خروج 8 أفراد من جالية جمهورية مالي الصديقة من مناطق الاشتباكات في طرابلس.

وجاءت هذه الخطوة بالتنسيق مع غرفة عمليات المنطقة الغربية للجيش الوطني الليبي أمس الثلاثاء .

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المؤقتة والقوات المسلحة في تحمل مسؤولياتهم لحماية المدنيين الليبيين والأجانب تطبيقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي واحترام الحكومة لالتزاماتها وواجباتها الدولية، في الوقت الذي تستعين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا بالمرتزقة الأجانب لقتل الليبيين وتدمير ممتلكاتهم وتجبر المهاجرين الأجانب وتزج بهم في أتون الحرب في خرق فاضح لحقوق الإنسان.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن استعدادها التام للتعاون مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في حماية الأجانب وممتلكاتهم في ليبيا.