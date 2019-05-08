الثني يصدر تعليماته بالموافقة على بعض المشروعات الضرورية ذات الصبغة المستعجلة في درنة

الثني يصدر تعليماته بالموافقة على بعض المشروعات الضرورية ذات الصبغة المستعجلة في درنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني سير عمل مشاريع الحكومة في بلدية درنة بعد تحريرها من قبضة الإرهاب وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المجلس البلدي لبلدية درنة المستشار عبد المنعم الغيثي.

وناقش الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة وحضره وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية بالبلدية محمد فرج رزق، إضافة إلى مدير إدارة المتابعة و تقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا فرج الفريطيس سير عمل المشروعات المتعاقد على تنفيذها بالمدينة.

وناقش الاجتماع أبرز العراقيل التي تواجه سير عمل مشاريع الحكومة المؤقتة في بلدية درنة وكيفية وضع الحلول لها كذلك حصر الأضرار بالمدينة وتوفير كافة البيانات عن النازحين بالمناطق المتضررة جراء الحرب على الإرهاب .

وإصدار رئيس مجلس الوزراء في ختام الاجتماع تعليماته الفورية بالموافقة على بعض المشروعات الضرورية ذات الصبغة المستعجلة في البلدية.

وكانت وكالة أخبار ليبيا 24 التقت المستشار عبد المنعم الغيثي عميد بلدية درنة في لقاء خاص تحدث من خلاله عن الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل البلدية .