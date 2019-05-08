الهلال يحتضن بطولة رمضانية لكرة القدم

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أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت بملاعب كرة القدم الخماسية في نادي الهلال أمس الثلاثاء بطولة لكرة القدم لفئة البراعم مواليد 2006-2007 التي تحمل اسم “محمد الورفلي” .

وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عبد المنعم السعيطي إن عدد الفرق المشاركة 12 فريق، مضيفاً أن البطولة تشرف عليها إدارة النادي ورابطة مشجعين الهلال.

وأوضح السعيطي – لأخبار ليبيا 24 – أن ختام البطولة سيكون في 23 من شهر رمضان.

وكان فريق الأكاديمية الليبية الدولية قد حقق الفوز في اليوم الأول للبطولة على الهلال بنتيجة 3-2 وتفوق فريق الأهلي على بنغازي الجديدة 6-1 .

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