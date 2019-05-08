443 قتيل و2553 جريح في أحداث طرابلس حتى الثالث من رمضان

أخبار ليبيا 24 – خاص

صرح المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العليمة الدكتور أحمد العليقي أن عدد الجرحى يزداد في أزمة طرابلس وقد بلغ عدد القتلى حتى اليوم الأربعاء الموافق للثامن من مايو 443 قتيلاً و 2553 جريحًا منهم 108 مدني، ونزوح ما يقدر بنحو 60.000 شخص .

وقد نشرت منظمة الصحة العالمية ثلاث فرق طبية طارئة يقدمون الخدمات الطبية والتي تشكل الجراحية جزء منها حيث وصل عدد العمليات الجراحية التي أجريت أكثر من 201 عملية هذا فضلاً عن تزويدهم بمجموعات دوائية تكفي لعلاج أكثر من 70000 مصاب حيث تم علاج أكثر من 2465 مريض من خلال الفرق الطبية التابعة للمنظمة والمنتشرة في مختلف المناطق .

هذا وتعمل منظمة الصحة العالمية مع الشركاء بأدنى الإمكانيات المادية المتوفرة والذي لا يتجاوز حتى 12% من ميزانية الاستجابة الصحية لسنة 2019.