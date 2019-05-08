مسؤول أمني : المجني عليه يعاني مرض نفسي ولا شأن لداعش في الهجوم على طبي سبها

مسؤول أمني : المجني عليه يعاني مرض نفسي ولا شأن لداعش في الهجوم على طبي سبها

أخبار ليبيا 24 – خاص

قتل شخص بمركز سبها الطبي فجر الأمس الثلاثاء من قبل حراسات المركز بعد اشتباههم فيه بسبب تصرفاته التي قيل أنها غير متزنة .

وفي بيان لمركز سبها الطبي، قال فيه إن المركز تعرض للهجوم من قبل مجموعة غير مسلحة تتكون من ثلاثة أشخاص قامت بالهجوم على أحد أفراد المجموعة المكلفة بحماية المركز لانتزاع سلاحه، فتم الرد عليه وقتله وهروب باقي أفراد العصابة، بحسب البيان .

ونفى البيان الإشاعات المتداولة بهجوم “داعش” على المركز والتي قامت صفحات التواصل الاجتماعي بنشرها بعد سماع دوي إطلاق النار .

وأوضح رئيس قسم التحري والضبط بمركز شرطة القرضة محمد شوائل – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن المجني عليه بعد التحقيق في القضية كان يعاني من مرض نفسي منذ سنوات بحسب التقارير الطبية التي احضرها لنا أهله أثناء التحقيق، وانه لم تكن له أي نية للسرقة أو التعرض لإفراد الأمن .

وقال شوائل أن اغلب الأخبار المتداولة في سبها كانت تفيد بأن القتيل يتبع تنظيم “داعش” الإرهابي وهذه الأخبار عارية عن الصحة، وأن هناك صفحات مجهولة تنشر الأخبار الكاذبة وتبت الرعب بين المواطنين .

يذكر أن تنظيم “داعش” كان قد نفذ هجوما على أحد معسكرات الجيش بسبها في الرابع من مايو الجاري قبل أن تتمكن وحدات الجيش من دحر أفراد التنظيم .