تعرف على مخلص الضربات الجوية لسلاح جو الجيش الوطني

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أذاعت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة لمجموعة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية، بيانًا عن ملخص الضربات الجوية الليلية التي قام بها سلاح الجو، اليوم الثلاثاء  السابع من مايو .

وأوضحت الغرفة في بيان متلفز، أن المواقع التي استهدفتها الضربات الجوية والأهداف التي تم تدميرها؛ عربة بي أم بي ، وآلية مسلحة بمدفع م ط 123، بالمنطقة الغربية من النادي الدبلوماسي، منطقة وادي الربيع، استهداف عدد تسع آليات بالإضافة إلى دبابة واحدة، ومفترق الطيوشه، تدمير آلية واحدة مسلحة .

وأشارت الغرفة، إلى أن كل الإصابات كانت مباشرة ودقيقة، لافتًا إلى أن كل الطائرات عادت إلى قواعدها سالمة. (وال – طرابلس) ع ع

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