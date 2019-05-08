تعرف على مخلص الضربات الجوية لسلاح جو الجيش الوطني

أخبار ليبيا 24 – خاص

أذاعت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة لمجموعة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية، بيانًا عن ملخص الضربات الجوية الليلية التي قام بها سلاح الجو، اليوم الثلاثاء السابع من مايو .

وأوضحت الغرفة في بيان متلفز، أن المواقع التي استهدفتها الضربات الجوية والأهداف التي تم تدميرها؛ عربة بي أم بي ، وآلية مسلحة بمدفع م ط 123، بالمنطقة الغربية من النادي الدبلوماسي، منطقة وادي الربيع، استهداف عدد تسع آليات بالإضافة إلى دبابة واحدة، ومفترق الطيوشه، تدمير آلية واحدة مسلحة .

وأشارت الغرفة، إلى أن كل الإصابات كانت مباشرة ودقيقة، لافتًا إلى أن كل الطائرات عادت إلى قواعدها سالمة. (وال – طرابلس) ع ع