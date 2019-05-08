الجروشي : يطالب حكومة البرتغال بإيضاح موقفها من الطيار المرتزق الذي يقاتل مع قوات الوفاق

الجروشي : يطالب حكومة البرتغال بإيضاح موقفها من الطيار المرتزق الذي يقاتل مع قوات الوفاق

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي الحكومة البرتغالية بإيضاح موقفها من مشاركة طيارين مرتزقة برتغاليين إلى جانب قوات الرئاسي, مشيراً إلى أن أي دولة يثبت دعمها أو تورطها مع المليشيات تضع مصالحها مع ليبيا في خطر .

وقال الجروشي إنه يجب تقديم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وفتحي باشاغا والمتورطين في جلب المرتزقة للمحكمة باعتبارهما مجرمي حرب .

وأوضح الجروشي أن استجلاب المرتزقة الأجانب لقتل مواطنينا الليبيين وقصف المدن يعد جريمة حرب مكتملة الأركان , لافتًا إلى أن الطيار البرتغالي (جيمي ريس البالغ من العمر 29 عام) الذي قبضت عليه وحدات القوات المسلحة يتقاضى أموال الليبيين لقتلهم، فضلاً عن أموال التأمين على حياتهم، كما انه مايزال عددا كبيرا من المرتزقة الأجانب يقاتلون على كافة أصناف الجوية والدفاعية المتخصصة والمشاة البرية .

ودعا النائب أبناء طرابلس إلى الانتفاض على المليشيات وعلى حكومة السراج غير الشرعية بعد أن قدمت القوات المسلحة أدلة عديدة تبرهن على من يقاتل إلى جانب المليشيات .