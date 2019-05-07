تنسيق بين الاستخبارات اللّيبيّة والدول المجاورة لتقويض “داعش” الكترونيًّا

أخبار ليبيا 24 – خاص

لقد هدف التنظيم الإرهابيّ “داعش” منذ نشأته وانتشاره في بلاد شمال إفريقيا، وبخاصةٍ في ليبيا، إلى تحقيق أكبر قدرٍ ممكن من الأرباح على مختلف الأصعدة، سواء من حيث عدد العناصر، أو قوّة الأسلحة وتطوّرها، أو الانتصارات في المعارك.

لذلك عمد إلى استراتيجيّات مختلفة تسمح له ببلوغ أهدافه هذه بكلّ سهولةٍ وبعيدًا عن أنظار الدّولة. إنّ الهدف الأوّل والأساسيّ الّذي عمد التّنظيم المتشدّد على تحقيقه هو زيادة عدد العناصر الّذين يجنّدهم بحسب تعاليمه ومعتقداته المتطرّفة فيتمّ غسل أدمغتهم ليصبحوا مؤهّلين لتنفيذ العمليّات الانتحاريّة والإجراميّة والإرهابيّة من دون تردّد ولا خوف بغية خدمة أجندة التّنظيم دون سواها.

في ظلّ التطوّر التكنولوجي السّريع، اكتشف التّنظيم أنّ الوسيلة الأنسب والأكثر فعاليّة لاستقطاب الشّباب وتجنيدهم تتمثّل بوسائل التواصل الاجتماعي، لذلك وضع التنظيم خطة استراتيجية معقدة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لنفسه ولإقناع الشّباب بالانضمام إليه.

وهكذا، نشطت حسابات عدّة على موقع تويتر تدّعي أنّها تمثّل التنظيم الهمجيّ داعش في ليبيا، وتنقل مباشرة آخر تطوّرات عمليّات التّنظيم، بالإضافة إلى نشر صور عن تحرّكاته. وعلى الرغم من أنّ داعش لم يتبنّ هذه الحسابات رسميًّا، إلّا أنّ الكثير من داعمي المجموعة على الانترنت روّجوا لها باعتبارها حسابات رسميّة خاصّة بالتنظيم في المنطقة.

وأطلق مسلّحو “داعش” حملة على وسائل التواصل الاجتماعي أعلنوا فيها فتح أبواب الانتساب إلى التّنظيم من خلال إقناع الشّباب بجماليّة الحياة في كنف التّنظيم الّذي لن يوفّر لهم سوى الرّاحة والطمأنينة.

إضافةً إلى ذلك، ينشر التنظيم، وبخاصة على موقع تويتر، صورًا وبيانات لإبراز قوّته العسكريّة وتقدّمه الميدانيّ في ليبيا. وينشر التنظيم في تغريداته على تويتر تفاصيل موسّعة بشأن أنشطته، بما فيها عدد التفجيرات، والعمليات الانتحارية، والاغتيالات التي قام بها أو تلك الّتي يخطّط لها، بالإضافة إلى المعابر والمدن التي يسيطر عليها.

لكنّ التّنظيم، على الرّغم من هذه الحنكة والوقاحة، لم يضع في الحسبان قدرة الاستخبارات على اقتحام حساباته رغم سريّتها التّامة. ففي هذا السّياق، قامت الاستخبارات اللّيبيّة بالتّنسيق مع استخبارات الدول المجاورة من وضع استراتيجيّة محكمة جدًّا استطاعت بواسطتها تقويض قدرة التّنظيم على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مسبّبةً بذلك مشاكل تنسيقيّة بين العناصر والقادة ما ساهم في زعزعة التواصل في ما بينهم وتقليص العمليّات الإرهابيّة بنسبةٍ هائلة.