بعد القبض على المرتزق البرتغالي.. داخلية المؤقتة تطالب بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تجرم تجنيد المرتزقة

بعد القبض على المرتزق البرتغالي.. داخلية المؤقتة تطالب بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تجرم تجنيد المرتزقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت وزارة داخلية بالحكومة المؤقتة، على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تجرم تجنيد المرتزقة.

وجاءت هذه المطالبة بعد إلقاء قوات الجيش الوطني ظهر اليوم القبض على طيار برتغالي الجنسية، كان على متن طائرة ميراج إف 1، ويقصف المدنيين من أبناء الشعب الليبي.

ونوهت وزارة الداخلية – في بيان لها اليوم الثلاثاء – إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي تبنَّتها الأمم المتحدة في 4 ديسمبر 1989م، بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/44/34، ودخلت حيز النفاذ في 20 أكتوبر 2001م.

ولفتت الوزارة إلى الاتفاقية الإقليمية التي أصدرها الاتحاد الأفريقي، موضحة أنها اتفاقية القضاء على الارتزاق في أفريقيا التي تم تبنِّيها في ليبرفيل في 3 يوليو 1977م، ودخلت حيز النفاذ في أبريل 1985م.

وأوضحت داخلية المؤقتة، أن الهدف من هاتين الاتفاقيتين ليس تنظيم سلوك المرتزقة ووضعهم، بل القضاء على الارتزاق من خلال تجريمه .

يذكر أن الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، أكدت أن تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم ينبغي أن يعتبر جرائم موضع قلق بالغ لجميع الدول، وأن أي شخص يرتكب أيًا من هذه الجرائم ينبغي إما أن يُحاكَم أو يُسلّم.