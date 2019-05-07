صوفيا تنفي أي علاقة لها بالطيار البرتغالي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت « وكالة نوفا » الإيطالية، على لسان المكتب الإعلامي لعملية صوفيا ؛ إن عملية صوفيا لم تُزود بطائرات ميراج F1 في عملياتها، مؤكدة إلى أن العملية تعمل فقط في المياه الدولية وليس داخل الأراضي الليبية .

ونفت « وكالة نوفا » الإيطالية في خبر لها اليوم الثلاثاء – اطلعت عليه وكالة أخبار ليبيا 24 وترجمته إلى العربية – دخول طائرات عملية صوفيا إلى الأجواء الليبية، قائلة إنه من المستحيل أن يكون لهم أي صلة بالعمليات الجوية في الأراضي الليبية ؛ بحسب المكتب الإعلامي للعملية .