مديرية أمن طبرق تشرع في تنفيذ الخطة الأمنية الجديدة لحفظ الأمن

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير أمن طبرق عميد ميلود جواد “أعددنا الخطة الأمنية رقم (1) لسنة 2019، بشأن تأمين المدينة خلال شهر رمضان المبارك، والتي تمثلت في دوريات قبل الإفطار بساعتين على التمركزات الأمنية المهمة”.

وأكد ميلود لـ”أخبار ليبيا 24″، أن هنالك دوريات ليلية من منتصف الليل حتى السادسة صباحًا، ودوريات أخرى للبحث الجنائي في الفترتين المسائية والليلية، إضافة إلى دوريات للمرور من الصباح حتى منتصف الليل.

يشار إلى أن مدينة طبرق تشهد استقرارًا أمنيًا خلال الفترة الماضية بانتشار الدوريات الراجلة والمتحركة وخاصة مع بداية شهر رمضان المبارك.