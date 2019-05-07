الاتحاد والبراق يشاركان في دورة الروضان بالكويت

أخبار ليبيا 24 – خاص

يستعد فريقا الاتحاد والبراق من البريقة لكرة القدم داخل الصالات، للمشاركة في دورة الروضان في نسختها 40 التي انطلقت في الكويت أمس الاثنين .

ووصلت البعثة الليبية إلى العاصمة الكويتية، وباشرت التدريبات استعدادًا للمشاركة.

ويشارك في البطولة 36 فريقًا من مختلف دول العالم منها 12 فريقًا عربيًا، وأوقعت القرعة فريق البراق ضمن المجموعة الرابعة مع فرق شركة سدن وبنك الإئتمان وفروج ريبالك.

بينما وضعت القرعة فريق الاتحاد في المجموعة الخامسة رفقة فرق مركز الزامل للتأهيل والفضالة وهوليداي .

هذا وسيشارك في البطولة عددًا من نجوم كرة القدم، أبرزهم لوكا مودريتش، وفرانشيسكو توتي وديدييه دروجبا، إضافة إلى مشاركة النجم الليبي طارق التائب .