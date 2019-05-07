مدير مستودع غاز طبرق: ليس لدينا أزمة غاز في رمضان والغاز متوفر في كل الأوقات

مدير مستودع غاز طبرق: ليس لدينا أزمة غاز في رمضان والغاز متوفر في كل الأوقات

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير مستودع غاز طبرق جمال علي أحويرس، إن مصنع تعبئة إسطوانات الغاز بالمدينة يعمل 24 ساعةن وينتج أكثر من 7000 إسطوانة يومياً.

وأوضح أحويرس لـ”أخبار ليبيا 24″، أن المصنع يغطي منطقة شاسعة تصل إلى الأبرق غربًا وأمساعد شرقاً والجغبوب جنوبًا، ويصل حتى إلى مدينة الكفرة حسب الطلب، لافتًا إلى أنهم يقوموا بتوزيع الغاز داخل طبرق وخارجها ثلاث مرات أسبوعيًا.

وأضاف مدير مستودع غاز طبرق، “لدينا مستودعات خاصة وعامة وسيارات لنقل الغاز تعمل بصفة يومية لنقل المنتوج للمواطنين عن طريق سيارات النقل المخصصة”، موضحًا أن الغاز المسال يصلهم من مصفاة طبرق وعن طريق السيارات من مستودع رأس المنقار ببنغازي.

وبين أن مستودع رأس المنقار بمدينة بنغازي يقوم بإنتاج إسطوانات الغاز ويصل إنتاجه حتى إلى سرت وإجدابيا والواحات والمرج والبيضاء ، مؤكًدا سعيهم في توفير الغاز من عدة شهور والتركيز على توفيره خلال شهر رمضان.